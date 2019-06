Rapina benzinaio e si difende | Il reddito di cittadinanza non basta

Palermo : tentata Rapina benzinaio - arrestato : Palermo , 23 apr. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto Salvatore Ferraino, 39enne palermitano residente a Monreale, ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di armi clandestine. Alle prime luci de

Tenta Rapina a pompa Eni ma il benzinaio lo mette in fuga - giovane di Monreale arrestato : La polizia di Stato ha arrestato Salvatore Ferraino, 39 anni palermitano residente a Monreale, accusato di Tentata rapina aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di armi clandestine. Alla centrale di polizia era arrivata la notizia di una rapina ad un distributore Eni in viale Regione Siciliana a Palermo nei pressi […] L'articolo Tenta rapina a pompa Eni ma il benzinaio lo mette in fuga, giovane di Monreale ...