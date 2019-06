L’uomo del giorno | Javier Mascherano | uno dei più forti mediani degli ultimi 15 anni

calcioweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del“. Protagonista di oggi è, centrocampista dell’Hebei Fortune. Nato a San Lorenzo l’8 giugno del 1984, compie oggi 35. Inizia con le giovanili del River Plate ed esordisce nel 2003 in prima squadra. Si trasferisce in Brasile al Corinthians e dopo una sola stagione sbarca in Europa con la maglia del West Ham. Gioca pochissimo con gli Hammers e passa al Liverpool nel 2007. Ad Anfield,diventa un idolo indiscusso. Nel 2010 passa al Barcellona dove giocherà 8 stagioni, arretrando la sua posizione, diventando uno dei difensori centrali più difficili da saltare in Europa. L’ultima stagione ha collezionato 10 presenze in Cina con la maglia dell’Hebei Fortune. Ha collezionato anche 147 gettoni e 3 gol con la Nazionale argentina. In carriera ha ...

