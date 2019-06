La Digos vieta l’esposizione  di uno striscione della Uil contro Salvini e Di Maio

corriere

(Di sabato 8 giugno 2019) È successo durante la manifestazione dei sindacati del pubblico impiego: la polizia ha obbligato i partecipanti a ripiegare lo. La spiegazioneQuestura : «Deturpava un bene paesaggistico»

fanpage : Ora la Digos vieta anche ai sindacati di esporre uno striscione ironico su Di Maio e Salvini - CafarellAntonio : RT @Dio: La #Digos vieta un altro striscione contro Salvini e Di Maio. Ma lo volete capire o no che per contestare il potere serve l'autori… - so_sempre_io : RT @Dio: La #Digos vieta un altro striscione contro Salvini e Di Maio. Ma lo volete capire o no che per contestare il potere serve l'autori… -