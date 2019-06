Giornata mondiale degli Oceani | la bellezza fa rima con acqua

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +118 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton in testa - +17 su Bottas. Vettel 3° scavalca Verstappen : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

La Giornata mondiale degli Oceani 2019 celebra la parità di genere nella tutela ambientale : Il focus centrale della Giornata Mondiale degli Oceani 2019 è l'importanza della parità di genere nella conservazione dell'ambiente marino e nell'uso sostenibile delle sue preziose risorse. Moltissime iniziative in tutto il mondo saranno dedicate al tema dell'inquinamento da plastica, divenuto una vera emergenza globale.Continua a leggere

Villa Ada : l’8 giugno si celebra Giornata mondiale del Lavoro a Maglia : Roma – Una Giornata a sferruzzare: e’ quanto accadra’ sabato 8 giugno a Roma a Villa Ada in occasione del World Wide Knit In Public Day, la Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico. Organizzato da Gomitolorosa, l’incontro e’ un’occasione per far conoscere il Lavoro a Maglia e favorire la socializzazione tra i partecipanti. L’Associazione Gomitolorosa, impegnata nella promozione della lanaterapia ...

Salubrità Alimentare - oggi la prima Giornata mondiale : in Italia un allarme al giorno : “Nel 2018 in Italia è scoppiato più di un allarme Alimentare al giorno per un totale di ben 399 notifiche inviate all’Unione Europea durante l’anno“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni del sistema di allerta Rapido (Rassf), diffusa in occasione della prima Giornata Mondiale Onu della Salubrità Alimentare, promossa da Fao e Oms a livello Mondiale il 7 giugno per ricordare che ogni anno circa ...

La prima Giornata del Campionato mondiale di calcio femminile : Stasera Francia-Corea del Sud apre l'ottava edizione del più importante torneo del calcio femminile: le cose da sapere

Sky Sport Mondiale Femminile (diretta) 1a Giornata | Palinsesto e Telecronisti : Il countdown volge al termine. L’avvio dell’8^ edizione della FIFA Women’s World CupTM, che si terrà in Francia. Fino al 7 luglio saranno 52, di cui 37 in esclusiva, le partite che Sky trasmetterà in diretta grazie a un accordo con la FIFA. Si comincia con Francia-Corea del Sud al Parc des Princes di Parigi, con la telecronaca...

Prima Giornata del Campionato mondiale di calcio femminile 2019/ Inizia lo show : Prima giornata del Campionato mondiale di calcio femminile 2019, Inizia lo show del calcio in rosa, stasera partita inaugurale tra Francia e Corea del Sud

Giornata mondiale dell’Ambiente 2019 : Mercoledì 5 Giugno 2019 si è tenuta la Giornata Mondiale dell’Ambiente, una festività proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il tema di quest’anno è stato l’inquinamento atmosferico, che rappresenta una delle principali minacce per la nostra salute. Secondo stime dell’ONU, 9 persone su 10 respirano aria inquinata, e nessuno nel mondo può ritenersi assolto da tale minaccia, specie se ...

Salubrità Alimentare : il 7 giugno la prima Giornata mondiale ONU : La prima Giornata Mondiale ONU della Salubrità Alimentare, celebrata a livello globale il 7 giugno, mira a potenziare gli sforzi per garantire che il cibo che mangiamo sia sicuro. In tutto il mondo, ogni anno, quasi una persona su dieci (circa 600 milioni di persone) si ammala e 420.000 muoiono dopo aver mangiato cibo contaminato da batteri, virus, parassiti o sostanze chimiche. Il cibo non sicuro ostacola inoltre lo sviluppo in molte economie a ...

