huffingtonpost

(Di sabato 8 giugno 2019) La parola dimissioni non l’ha pronunciata nessuno, ma in un incontro con itogati del Csm che si sono, il vice presidente David, li ha invitati - a quanto si apprende - a prendere celermente una decisione, facendo appello alla massima responsabilità istituzionale. E iCorrado Cartoni, Antonio Lepre e Paolo Criscuoli, di Magistratura Indipendente e Gianluigi Morlini di Unicost gli hanno garantito che prenderanno una decisione in tempi brevi.Al Csm sono stati sostituiti tutti i togati; in Prima Commissione, quella competente a decidere sui trasferimenti per incompatibilità, entrano Giuseppe Cascini (Area) e Concetta Grillo (Unicost), al posto di Spina e Criscuoli, mentre la Quarta, che si occupa delle valutazioni di professionalità, prima presieduta da Lepre, ora vede come presidente il laico della Lega ...

Agenzia_Ansa : #Csm: pressing per dimissioni, #Ermini vede i togati sospesi. Vice presidente fa appello al loro senso di responsab… - SaCe86 : Csm: pressing per dimissioni, Ermini incontra togati sospesi - parigina72 : RT @HuffPostItalia: Ermini in pressing su consiglieri del Csm autosospesi: 'Decidete presto' -