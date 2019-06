E' morta la donna che si era data fuoco per amore

agi

(Di sabato 8 giugno 2019) Non ce l'ha fatta lache nel pomeriggio si eraper. Il perché era tutto in una serie di messaggi inviati dal cellulare. Il come ha sorpreso gli abitanti di Montelupo Fiorentino che hanno visto unacospargersi di benzina e darsia poca distanza dal campo sportivo del centro alle porte di Firenze. Subito sono accorsi per domare le fiamme e hanno chiamato aiuto. I carabinieri della stazione di Montelupo Fiorentino e del Nucleo Operativo della Compagnia di Empoli hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha portato laall'ospedale di Pisa, dove è arrivata in condizioni disperate e dopo poche ore èper la gravità delle ustioni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, laha inviato una serie di messaggi in cui annunciava di volersi uccidere perché non sopportava più il dolore di una storia d'finita male. Si è ...

