Dominio di Argentina e Uruguay | show di Messi e Lautaro | infortunio per Bentancur

calcioweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Tutto facile perche sono scese in campo nelle amichevoli di preparazione alla 46esima edizione Coppa America.per l’Albiceleste del ct Lionel Scaloni che ha vinto con il netto risultato di 5-1 contro il Nicaragua, doppietta dinel primo tempo (37′ e 38′), sostituito ad inizio ripresa dallo juventino Dybala, nel secondo tempo sale in cattedra l’attaccante dell’InterMartinez che sigla una doppietta, andando a segno 18′ e al 28′; dell’ex bianconero Pereyra, a nove minuti dalla conclusione la rete del 5-0, nel recupero la rete ospite su rigore con Barrera. Tutto facile anche per la Celeste che ha regolato Panama per 3-0. Apre le marcature Gomez al 19′ poi a segno Suarez (24′) e Valverde (34′). Al 10′ del secondo tempo fuori perlo juventino ...

FCBTweetBot : RT @CalcioWeb: Dominio di #Argentina e àUruguay: show di #Messi e Lautaro, infortunio per Bentancur - CalcioWeb : Dominio di #Argentina e àUruguay: show di #Messi e Lautaro, infortunio per Bentancur - 2011_eclipse : @Delirio897J Azz, col Mali peggio, dominio fisico che soffriremo, vedrai, era meglio Argentina. -