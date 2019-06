Molestie su una bambina durante la messa! Anziano indagato ad Arezzo (Di sabato 8 giugno 2019) Secondo l'accusa l'uomo avrebbe allungato le mani e palpeggiato la piccola in chiesa, durante la celebrazione della messa. L'imputato nega ogni accusa. È finito al centro delle indagini un Anziano di 81 anni, accusato di avere commesso Molestie sessuali nei confronti di una bambina durante la celebrazione della messa.



Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il fatto si è verificato lo scorso mese di dicembre in un paese della provincia di Arezzo. La vittima della violenza, una bimba di soli 9 anni, stava assistendo alla funzione religiosa insieme alla madre, quando l'81enne, che si trovava evidentemente vicino a lei, avrebbe allungato la mano per palpeggiarla nelle parti intime.Un gesto denunciato dalla mamma della piccola, che ha allertato immediatamente le forze dell'ordine. Sulla vicenda, in ogni caso, deve essere ancora fatta chiarezza.

La procura della Repubblica di Arezzo ha aperto un fascicolo ed il gip del tribunale aretino Fabio Lombardo ha incaricato una psicologa di parlare con la minore e valutare se questa potrà essere o meno ascoltata durante l'incidente probatorio.



Per quanto riguarda l'anziano, questi si è fin da subito dichiarato innocente, ed ha incaricato un legale per preparare la sua difesa. L'accusa, nei suoi confronti, è quella di atti sessuali su minore. Stando alle ultime notizie, l'81enne si sarebbe ripresentato nella stessa chiesa, dove si trovava tra l'altro anche la bambina, proprio nel giorno precedente la prima udienza in tribunale.