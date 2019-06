M5s | Buffagni | “Parole Fico sul 2 giugno favore suicida all’alleato Europee? Lega ora ha

M5s - Buffagni : “Fiducia in Di Maio capo politico. Tanti problemi - dobbiamo tornare a essere autorevoli” : “Fiducia in Di Maio come capo politico? Ci mancherebbe, non è quello il tema. Troppi incarichi? Questo dovete chiederlo a lui. Ci sono Tanti problemi, noi dobbiamo tornare a essere autorevoli. Oggi si aprirà un dibattito, poi vedremo“. A rivendicarlo Stefano Buffagni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, alla vigilia del voto su Rousseau con cui lo stesso Di Maio ha chiesto la fiducia degli iscritti del M5s sul ...

M5s - Paragone : ‘Non minimizziamo - capire senso della sconfitta’. Buffagni : ‘Ripartire con umiltà e più partecipazione’ : “Una cosa non voglio sentir dire. Erano le Europee. Non minimizziamo. Se vogliamo ripartire – e dobbiamo ripartire – capiamo il senso della sconfitta”. Quando Luigi Di Maio stava per presentarsi davanti alle telecamere per ammettere la sconfitta, a parlare della necessità di imparare dal colpo pesantissimo arrivato alle urne sono stati i suoi stessi fedelissimi. Il primo è stato il senatore M5s Gianluigi Paragone. Un ...

Buffagni (M5s) : “Tangentopoli in Lombardia? Imbarazzo per il territorio. Serve cambio culturale nella classe politica” : “Nessuna verifica, il contratto di governo non verrà modificato, la base è importante, i temi sono tanti, dobbiamo solamente capire se qualcuno ha cambiato idea”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervenuto al Wired next fest di Milano. Conferma anche per quanto riguarda il tema delle autonomie, sempre in agenda dell’esecutivo, ma da affrontare e realizzare con responsabilità e con scelte ...

Fontana indagato - Buffagni (M5s) : “In Lombardia fatti gravi - noi dobbiamo garantire serietà della politica” : “Non sono assolutamente un giustizialista. La corruzione è un problema grave su cui io nessuno deve abbassare la guardia, dopodiché il presidente Attilio Fontana andrà a dare tutte le risposte e se ha scelto una persona di sua fiducia e lo poteva fare secondo me ha fatto bene”. A parlare così è Stefano Buffagni, sottosegretario del M5s, sul governatore Fontana, indagato nell’inchiesta in Lombardia, al termine degli ‘Stati ...

Tangenti - Buffagni (M5s) : “In Lombardia sono stati arrestati gli amici di Salvini”. E attacca Repubblica : “Stamattina ci siamo svegliati tutti, in particolare noi lombardi, con brutte notizie per qualcuno, ma belle notizie per un Paese che vuole continuare una lotta alla corruzione seria. sono stati arrestati gli amici di Salvini di Forza Italia in Lombardia, perché sapete che la Lega lì governa con Forza Italia“. Così, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sottosegretario M5s agli Affari Regionali, Stefano Buffagni, ...