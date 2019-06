(Di venerdì 7 giugno 2019) La denuncia di un'associazione animalista a Monteroni: "Lo ha ucciso intenzionalmente". Vittima un meticciorandagio ma stanziale di nome Biondo che tutti conoscevano in zona. L'episodio ripreso in un video registrato da una telecamera di sorveglianza ora al vaglio della polizia locale per risalire al responsabile.