Esenzione ticket 2019 per disoccupati | il codice E02 a cosa serve?

Palermo : domande Esenzione ticket - all'Asp 6 servizio sospeso (2) : (AdnKronos) - "In molti stanno sostenendo le spese perché non possono rinviare, in attesa dell’esito, le visite mediche, esami diagnostici o l’acquisto di farmaci - spiegano - Un disagio continuo a carico di chi vive già in condizioni difficili sia economicamente che socialmente". Da qui la richiest

Palermo : domande Esenzione ticket - all'Asp 6 servizio sospeso : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - Si aggrava la situazione di disagio per i richiedenti l’esenzione ticket all’Asp 6 di Palermo. Da oggi infatti chi prova a fare domanda on line sul sito dell’Azienda ottiene come risposta: servizio sospeso. A denunciarlo sono i sindacati dei pensionati, Spi Cgil, Fnp C

Bonus tiroide 2019 : 500 euro ed Esenzione ticket - come richiederlo : Bonus tiroide 2019: 500 euro ed esenzione ticket, come richiederlo Quando chi soffre di patologie della tiroide è considerato invalido? Dunque, in che misura può usufruire dell’esenzione dal pagamento del ticket e magari dell’assegno mensile che può arrivare ad avere un importo massimo di 550 euro? Bonus tiroide 2019: i gradi di invalidità Per avere diritto al riconoscimento dell’invalidità è necessario che la propria patologia sia ...

Palermo : sindacati pensionati - 'troppi ritardi per pratiche Esenzione ticket' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Molti pensionati hanno presentato la documentazione all’Asp 6 di Palermo per ottenere l’esenzione totale dei ticket sulle prestazioni sanitarie e farmaci, senza ottenere risposta in tempi brevi. In passato bastava solo un giorno, ma adesso i ritardi si allungano e non