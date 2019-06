Baldur' s Gate 3 sarà presente al PC Gaming Show 2019

Baldur's Gate III : diamo uno sguardo al simpaticissimo video che mostra come è nata la collaborazione tra Larian Studios e Wizards of the Coast : In seguito alla rivelazione di Baldur's Gate III, Larian Studios, attraverso un comunicato stampa, annuncia l'arrivo di una serie di video dedicata allo sviluppo del gioco.Gli aggiornamenti, chiamati Larian Gazette, arriveranno periodicamente ed offriranno regolari informazioni riguardanti il terzo capitolo della serie più amata dai giocatori.Se siete curiosi e volete rimanere aggiornati, allora tutto quello che dovrete fare è accedere al sito ...

Baldur's Gate 3 arriverà su Steam e GOG - ma non su Epic Games Store : Ieri Larian Studios ha annunciato durante lo Stadia Connect, Baldur's Gate 3. Il tanto atteso seguito nell'universo di Forgotten Realms uscirà su Google Stadia e PC. Tuttavia, mentre come segnala US Gamer, il fondatore e CEO di Larian, Swen Vincke, ha detto che non sarà lanciato su Epic Games Store.Vincke ha dichiarato: "vedrai comparire le pagine di Steam, vedrai comparire pagine GOG, ma non compariranno le pagine di Epic. Non credo nelle ...

Baldur's Gate III annunciato durante la conferenza dedicata a Google Stadia : durante l'evento dedicato a Google Stadia, Larian Studios ha annunciato Baldur's Gate III, si tratta di un nuovo capitolo della celebre saga di ruolo che pesca a piene mani da un altro mostro sacro, ovvero il gioco di ruolo cartaceo, Dungeons & Dragons.Ecco le dichiarazioni di Swen Vincke, Creative Director di Larian Studios:"Baldur's Gate significa molto per molte persone, è una grande responsabilità ma penso che siamo pronti. Stiamo ...

Baldur's Gate 3 potrebbe essere rivelato alla presentazione Stadia Connect : Pochi giorni fa, Larian Studios ha pubblicato sul suo sito web qualcosa di relativo al numero III, e inizialmente si pensava fosse un teaser di Divinity Original Sin III. Tuttavia, dopo poche ore, un suggerimento si è "acceso" su Internet: potrebbe invece trattarsi di Baldur's Gate III?Ora, come pubblicato dall'insider Liam Robertson, c'è la possibilità che Baldur's Gate III, che sarebbe in sviluppo presso Larian insieme a Fallen Heroes, possa ...