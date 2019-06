Asteroide potrebbe colpire la Terra entro la fine dell' anno | una possibilità su 7 000

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) L'Agenzia Spaziale Europea, nota comunemente con l'acronimo ESA, ha rivelato'esistenza di unche ha unaminima, ma comunque esistente, di impattare con il nostro pianetalain corso. L'agenzia in questione si occupa di coordinare i progetti spaziali in ben 22 Paesi europei ed è il principale 'concorrente'a NASA nell'esplorazione spaziale. Secondo le rivelazioni fatte dall'ESA, il corpo celeste sarebbe grande circa 50 metri e viaggia in direzione, costituendo un possibile pericolo per gli abitanti. Possibile rischio impatto sullaIl diametroin questione è una misura di due volte superiore al corpo celeste che esplose in Russia nel 2013. All'epoca il corpo celeste in questione si fece in tanti piccoli pezzi nel corso'impatto, lasciando persone ferite ed edifici danneggiati per viae onde ...

