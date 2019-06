SCUOLA Alunni in maschera e prof a caccia di voti | ultimi giorni | regno dell' assurdo

Torna a SCUOLA la maestra sospesa : "Insegnerò ai miei alunni a crescere" : Tiziana Paolocci Allontanata perché i ragazzi accostavano Mussolini a Salvini È arrivata alle 7.45 e ha varcato sorridente il cancello di scuola. Rosa Maria Dell'Aria ieri era felice più che mai di Tornare tra i banchi dell'istituto industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, dove insegna da anni, e riabbracciare i suoi studenti. L'insegnante d'italiano era stata sospesa su decisione dell'ufficio scolastico provinciale dopo la ...

SCUOLA : prof torna in classe - accolta da lungo applauso alunni e 15 rose rosse : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Rosa Maria Dell'Aria, la docente sospesa per due settimane dalla sua Scuola di Palermo, al suo rientro in classe questa mattina è stata accolta da un lungo applauso dei suoi alunni. Si tratta di tre classi, prima e seconda E e seconda B. Alla docente è stata donata anc

Legnano. 150 alunni della SCUOLA primaria Carducci trasformano la poesia in inclusione : La poesia e la musica diventano strumento di inclusione alle scuole Carducci di Legnano. Giovedì 23 maggio (inizio alle ore

Parco Nazionale della Sila : incontri con gli alunni per una “SCUOLA Plastic Free” : Ieri mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Taverna (CZ), gentilmente messa a disposizione dal Sindaco per l’occasione, si è svolto il primo di una serie di incontri con gli alunni delle prime tre classi della Scuola Primaria nei Comuni ricadenti nel Parco Nazionale della Sila. Il progetto “Scuola Plastic FREE – Porta in zaino la borraccia del Parco”, fortemente voluto dal Commissario Straordinario ...

«Il bidello molesta mia figlia» : papà va a SCUOLA e lo pesta a sangue davanti agli alunni : La rabbia di un papà contro il bidello che avrebbe messo le mani addosso a sua figlia: è accaduto a Palermo, all?Istituto comprensivo Domenico Scinà, dove il padre di...

Alunni SCUOLA Damiano Chiesa a lezione dai Carabinieri : bullismo e droga gli argomenti : Roma – Se uno studente prende una matita di un compagno si tratta di un piccolo furto. Una presa in giro insistente, senza che nessuno lo dica alla maestra, e’ un velato atto di bullismo. Piccoli messaggi, per aprire a giovani occhi i grandi temi, quelli che i Carabinieri della Compagnia Casilina hanno portato questa mattina agli studenti della scuola primaria ‘Damiano Chiesa’ di via Marco Decumio, al Quadraro. Circa 400 ...

Francia - mancano alunni e il sindaco iscrive a SCUOLA 15 pecore : Per protesta contro i tagli alle lezioni, un gruppo di genitori ha deciso di presentarsi con un gregge di pecore pretendendo di iscriverle a scuola per far fronte al numero esiguo dei bambini. Succede in una località di montagna nel sud della Francia, a Crêts-en-Belledonne. Il sindaco li ha accontentati, e le ore di insegnamento sono state mantenute integre. Studenti a quattro zampe, la proposta di alcuni genitori contro il taglio delle ...

Grembiuli a SCUOLA - ministro Bussetti : 'Permette inclusione sociale : alunni più a loro agio in classe' - Sky TG24 - : Il ministro dell'Istruzione si dice favorevole alla proposta lanciata più volte dal vicepremier Matteo Salvini di reintrodurre l'obbligo nelle scuole. "L'ho indossato anche io", aggiunge Bussetti

SCUOLA : stop alle note sul registro per gli alunni delle elementari. Ritorna l'educazione civica : "Il problema che vive il mondo della Scuola rispetto al bullismo o rispetto alla violenza verso il corpo insegnante - prosegue Gallo - va affrontato con altre misure: molti docenti ci dicono che il ...

Con le mani in pasta - gli alunni vanno a SCUOLA da Campi : E' una iniziativa, gratuita, che ritengo meriti più visibilità, perché è un'ulteriore conferma di come il mondo del commercio sia e si ponga sempre più in relazione con la città e con alcune sue ...

SCUOLA. La Camera abolisce note sul registro - sanzioni disciplinari ed espulsioni per gli alunni delle elementari : Sono state abolite le sanzioni disciplinari, le note sul registro e le espulsioni per i bambini delle scuole elementari. La Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge che introduce l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, in discussione in questi giorni e Montecitorio, che abroga gli articoli dal 412 al 414 del Regio Decreto 26 aprile 1928 e che prevedeva queste punizioni. “E’ un segno di civiltà”, ...