Roma | roghi tossici | cinque denunce

(Di giovedì 6 giugno 2019) Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale diCapitale, hanno denunciato un italiano di 53 anni per le attivita’ illegali legate alla gestione e combustione dei rifiuti nell’ambito di un’indagine avviata lo scorso mese di dicembre, volta ad accertare le responsabilita’ sul fenomeno deinel quadrante est della Capitale. Altre 4 persone, sono state deferite all’Autorita’ giudiziaria per trasporto illecito di rifiuti. L’uomo aveva organizzato una rete illegale di smaltimento e combustione di rifiuti speciali pericolosi e non, coordinando l’arrivo di camion che scaricavano in un’area di 700 mq circa di proprieta’ diCapitale, in localita’ Case Rosse, ogni tipo di materiali (legno, plastica rottami ferrosi), per poi procedere alla loro distruzione tramite incenerimento. Ricevute alcune ...

