Diretta All Together Now | stasera su Canale 5 il quarto appuntamento

Alle 19 scopriamo in Diretta la "nuova era" di Destiny 2 : Mentre Alle 18 seguiremo in diretta il primo Stadia Connect con tutti gli annunci riguardanti il servizio di Google, Alle 19 ci sarà spazio per un appuntamento che molti appassionati non vorranno di certo mancare, quello con Destiny 2 e con delle novità potenzialmente molto importanti.Bungie ha infatti parlato dell'evento come dell'occasione per presentare quella che dovrebbe essere la nuova era del gioco e in questi giorni i rumor al riguardo ...

LIVE Italia-Cina 2-0 volley femminile - Nations League 2019 in Diretta : 25-22 - le azzurre allungano con un brivido nel finale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

LIVE Roland Garros 2019 in Diretta : Anisimova elimina Halep - sfiderà Barty in semifinale. Alle 14 : 30 Djokovic-Zverev sul centrale e Thiem-Khachanov : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della dodicesima giornata di incontri del Roland Garros 2019. A Parigi, dopo la pioggia di ieri, il programma è stato chiaramente stravolto ed oggi assisteremo ai quarti di finale rimanenti del tabellone maschile e femminile. Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier apre il programma il quarto di finale femminile tra la romena testa di serie numero 3 e campionessa uscente Simona Halep e una delle ...

Alle 18 in Diretta con Speciale EuroLive : Google Stadia tra data di lancio - prezzo - giochi e tutti i dettagli : L'E3 2019 non è ancora iniziato ma gli eventi e i grandi annunci non attendono l'inizio della kermesse losangelina ma in alcuni casi la anticipano come in quello di Google Stadia e del primo imperdibile appuntamento con Stadia Connect.Il primo di quella che a quanto pare potrebbe rivelarsi una serie di eventi (quasi come accade per Nintendo Direct e State of Play) sarà fondamentale per comprendere il possibile impatto del servizio streaming di ...

Buon compleanno... Pippo - la conferenza stampa in Diretta dalle ore 11 : 30 : Oggi, giovedì 6 giugno 2019, a partire dalle ore 11:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Buon compleanno... Pippo, lo show di Rai 1 dedicato ai 60 anni di carriera di Pippo Baudo.Buon compleanno... Pippo: il programmaprosegui la letturaBuon compleanno... Pippo, la conferenza stampa in diretta dalle ore 11:30 pubblicato su TVBlog.it 06 giugno 2019 04:57.

Live Golden State-Toronto - gara-3 NBA Finals 2019 in Diretta : Warriors e Raptors si sfidano alla Oracle Arena per il 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA Live di Golden State Warriors-Toronto Raptors, gara-3 delle NBA Finals 2019. Le NBA Finals 2019 si trasferiscono in quel di Oakland per una gara-3 che può risultare fondamentale nella serie tra i Golden State e i Toronto. Si riparte dall’1-1 maturato in Canada, con la brillante vittoria dei Raptors in gara-1 e con il cuore dei Warriors uscito tutto in gara-2. Proprio la sfida di lunedì ha lasciato più di ...

LIVE Venezia-Cremona 78-75 basket - Gara-4 Semifinale Play-off in Diretta : i lagunari resistono alla rimonta ospite - si decide tutto alla “bella”! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Cremona, Gara-4 della seconda Semifinale di Serie A: questa sera al Palataliercio di Mestre la Vanoli potrebbe raggiungere la Dinamo Sassari in finale. I lombardi di coach Meo Sacchetti, infatti, hanno la possibilità di giocarsi il primo match point avendo vinto in trasferta gara-3 al supplementare per 75-73 portandosi così a condurre per la prima volta la serie sul 2-1. La squadra di ...

LIVE Portogallo-Svizzera 3-1 - Semifinale Nations League 2019 in Diretta : una tripletta di Cristiano Ronaldo regala la finale ai lusitani! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Svizzera, match valido per la prima Semifinale di Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo, sfidano la Svizzera all’ Estadio do Dragao di Porto alle ore 20:45. I rossocrociati si sono qualificati alla Semifinale dopo il primo posto nel gruppo 2, ottenuto grazie a tre vittorie e due sconfitte, i portoghesi, invece, hanno concluso in ...

