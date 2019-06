De Ligt-Juventus | Leonardo prova la beffa | spunta il PSG

Dall'Inghilterra - Daily Mirror : la Juventus avrebbe offerto 85 milioni di euro per De Ligt : In attesa di definire il prossimo tecnico bianconero, l'esigenza principale di mercato della dirigenza bianconera riguarda sicuramente il settore difensivo. L'arrivo di Demiral dal Sassuolo (la Juventus ha sfruttato l'intesa con il club emiliano, il turco infatti era stato acquistato a gennaio in sinergia fra le due società) per 15 milioni di euro ha evidentemente arricchito la difesa, ma la Juventus sarebbe alla ricerca di un centrale giovane ...

Juventus in corsa per de Ligt - il difensore potrebbe scegliere in settimana il suo futuro : Il calciomercato della Juventus potrebbe subire un grosso scossone entro la fine di questa settimana. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, Matthijs de Ligt durante questa settimana sceglierà il suo prossimo club, una decisione che potrebbe cambiare gli scenari di tutto il mercato internazionale. Il 19enne centrale dell’Ajax è uno dei nomi più ambiti d’Europa ed avrebbe cinque offerte importanti a cui rispondere. La prima è quella del Barcellona ...

Mercato Juventus - da Koulibaly a De Ligt : ecco chi arriverà in difesa : Mercato Juventus – Le voci sul possibile erede di Allegri sono ormai diventate un tormentone, però mentre tutti sono concentrati sul nuovo allenatore bianconero Paratici continua a lavorare sul Mercato in entrata. Dopo l’addio di Barzagli, la fine del prestito di Caceres e le poche certezze date da Rugani, la Juventus è a caccia di […] More

Calciomercato Juventus : De Ligt e Koulibaly - due sogni da almeno 80 milioni : De Ligt e Koulibaly sono i due sogni del Calciomercato della Juventus per la difesa. Uno è giovane, talentuoso e ha già dimostrato di stare tra i grandi d’Europa. L’altro è ormai un numero uno del ruolo e con il Napoli è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni fino a diventare uno dei migliori centrali del campionato. L’addio di Barzagli e l’età che avanza per Chiellini e Bonucci costringe la Juve a fare importanti ragionamenti sul reparto ...

Juventus - cambio rotta con Sarri : no a De Ligt - Paratici piomba su Koulibaly : Koulibaly Juventus- La Juventus medita sul futuro e si prepara a tentare l’assalto al prossimo difensore del futuro. Come riportato nel corso delle scorse settimane, la Juventus continua a seguire molto attentamente l’evolversi della situazione legata a De Ligt. Il centrale olandese resta un chiaro obiettivo dei bianconeri, ma la richiesta da 80 milioni di […] More

Juventus scatenata - no a De Ligt. C’è l’accordo : il nuovo difensore arriva dalla Francia : Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport” e come confermato da altri colleghi della carta stampa. Marquinhos Juventus potrebbe rappresentare un accostamento reale. Il centrale del PSG, ex Roma, sarebbe stato individuato da Paratici come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Giocatore roccioso, caparbio e abile ad interpretare al meglio, sia il […] More

Calciomercato Juventus - De Ligt addio? Il difensore chiama il Barcellona : Calciomercato Juventus, De Ligt che fai? – E’ stato uno dei tormentoni di mercato che ha caratterizzato gli ultimi mesi. De Ligt, capitano dell’Ajax campione d’Olanda e semifinalista di Champions, lascerà Amsterdam nei prossimi mesi ma, per ora, la destinazione è sconosciuta. Il Barcellona pare in grande vantaggio su tutte le concorrenti, Juventus in primis, […] L'articolo Calciomercato Juventus, De Ligt addio? Il ...

Calciomercato Juventus : ci sarebbe uno spiraglio per De Ligt : L'acquisto di un difensore centrale è uno degli obiettivi primari del Calciomercato della Juventus e i nomi vagliati non dipendono dal prossimo allenatore. Il sogno è Matthijs De Ligt dell'Ajax ma non mancano le alternative e tra queste sta risalendo la classifica di gradimento Marquinhos del PSG, ma restano valide le piste Manolas della Roma, Savic dell'Atletico Madrid e Boateng del Bayern Monaco. Come scritto, però, il primo della lista è il ...

Calciomercato Juventus - ultime notizie : Icardi e De Ligt colpi possibili : Calciomercato Juventus, ultime notizie: Icardi e De Ligt colpi possibili Ora che è certo il cambio in panchina, si rimescolano non poco le carte in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato, sia in entrata che in uscita. Calciomercato Juventus: le bocciature di Allegri Oltre a quelle riguardanti il lato economico del rinnovo, sembra che le divergenze tra Allegri e la Juventus abbiano riguardato soprattutto il maggiore peso ...

Juventus ancora in corsa per De Ligt - Barcellona respinto : La Juventus è ancora in corsa per De Ligt. Il centrale olandese, autore di una straordinaria stagione con la maglia dell’Ajax, sembrava vicinissimo al Barcellona. Nelle ultime ore si era parlato addirittura di accordo raggiunto sulla base di 70 milioni di euro. Nulla di fatto, secondo il Mundo Deportivo, che offre una disamina totalmente diversa. […] More

De Ligt Juventus - assiste dell’olandese : allontana le voci sul Barça : DE Ligt Juventus – Con la vittoria per 4-1 contro l’Utrecht, l’Ajax si è virtualmente laureato campione di Olanda con un turno di anticipo visti i tre punti di vantaggio sul Psv e una differenza reti nettamente migliore rispetto alla squadra allenata da van Bommel. A pochi giorni dalla disfatta in Champions, de Jong, Tadic, Ziyech e compagni sono stati osannati dal […] More

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe chiesto sei top player : tra questi De Ligt e Isco : Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli si incontreranno nei prossimi giorni per decidere il futuro della Juventus; in questo momento, comunque, nonostante le numerose voci di mercato, sembra molto probabile che il tecnico livornese resti a Torino. Una cosa è però certa; la dirigenza bianconera ha intenzione di mettere a segno alcuni importanti colpi di mercato nella prossima estate, per rinforzare notevolmente la rosa. Agnelli vuole alzare ...

Mercato Juventus - doppio piano per la difesa : non solo De Ligt : Mercato Juventus- La Juventus resta vigile in vista della prossima e imminente sessione di Mercato estivo. Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni di Mercato, i bianconeri sarebbero pronti a spingere il piede sull’acceleratore per De Ligt. Il centrale dell’Ajax, valutato attualmente 80 milioni di euro, sarebbe un chiaro obiettivo dei bianconeri, ma Paratici sarebbe pronto […] L'articolo Mercato Juventus, doppio ...

Calciomercato Juventus - l’idea di Paratici : Rabiot “aiuta” De Ligt : De Ligt è il sogno per il Calciomercato della Juventus, un difensore di spessore di certo arriverà in bianconero La Juventus ha terminato anzitempo la propria stagione sportiva. Scudetto già in tasca, eliminazioni dalle coppe già arrivate, forse con un po’ troppo anticipo. Adesso la società sta pensando a pianificare il futuro, con Paratici pronto a mettersi all’opera in vista della prossima stagione. Sarà un Calciomercato ...