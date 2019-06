Concerti 2019 | i live di giugno da non perdere

Vasco Rossi Concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Primavera Sound 2019 : guarda qui la diretta streaming con più di 30 ore di Concerti : Il festival direttamente a casa tua The post Primavera Sound 2019: guarda qui la diretta streaming con più di 30 ore di concerti appeared first on News Mtv Italia.

Anche Mahmood a Giffoni Music Concept il 27 luglio per la chiusura dei Concerti dell’edizione 2019 : Arriva Anche Mahmood a Giffoni Music Concept, come artista scelto per la conclusione dei concerti della sessione di live che si terranno a cominciare dal 19 luglio. Alessandro Mahmoud è atteso per la serata del 27 luglio. L'artista milanese viene dall'esperienza all'Eurovision Song Contest, nel quale si è classificato al secondo posto dietro i Paesi Bassi che hanno vinto da super favoriti, mentre l'Italia ha conquistato un ottimo piazzamento ...

Concerti Vasco Rossi 2019 - il meglio del tour su Canale 5 : tutti gli appuntamenti : Torna in tv la musica di Vasco Rossi. Come si legge su Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, Canale 5 domenica 16 giugno trasmetterà in prima serata un docu-concerto sulle sei tappe milanesi del tour 2019 che inizierà il primo giugno. Il Blasco salirà sul palco allestito allo stadio San Siro anche il 2, 6, 7, 11 e 12 giugno (il tour si completerà poi a Cagliari il 18 e 19 giugno). Il documentario in questione sarà, scrive la collega Solange ...

Le foto dei Concerti del Wired Next Fest 2019 a Milano : Come da tradizione il Wired Next Fest 2019 è anche un’occasione per godere di tanti appuntamenti musicali dal vivo. La prima giornata dell’edizione milanese si è conclusa infatti con una serie di concerti imperdibili: ad animare la serata ci hanno pensato Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours che hanno riproposto alcuni dei successi del loro gruppo e hanno regalato al pubblico del parco di Porta Venezia alcune ...

Mi Ami 2019 : il programma con tutti gli orari dei Concerti : Che il countdown abbia inizio! The post Mi Ami 2019: il programma con tutti gli orari dei concerti appeared first on News Mtv Italia.

Piccola guida ai Concerti dell’estate 2019 : La stagione dei concerti estivi è quasi alle porte. Guardando i programmi dei principali festival estivi, rispetto al 2018 la cosa più evidente è il gran numero di musicisti italiani che si esibiranno. Leggi

Wired Next Fest 2019 Milano - i Concerti di sabato 25 maggio : Un programma ricco e variegato, come ogni anno. Anche questa edizione del Wired Next Fest di Milano (dal 24 al 26 maggio 2019) sarà ricca di musica, da sempre una delle componenti fondamentali del nostro luna park dell’innovazione, con due serate musicali, il venerdì e il sabato. Ecco chi ci accompagnerà: sabato 25 maggio la lineup sarà più internazionale e tutta da ballare: Ofenbach, Hot Chip Megamix, Ivreatronic dj set feat. Cosmo/Enea ...

I Concerti del Wired Next Fest 2019 a Milano : Un programma ricco e variegato, come ogni anno. Anche questa edizione del Wired Next Fest di Milano (dal 24 al 26 maggio 2019) sarà ricca di musica, da sempre una delle componenti fondamentali del nostro luna park dell’innovazione, con due serate musicali, il venerdì e il sabato. Ecco chi ci accompagnerà: Si comincia venerdì 24 maggio, serata in cui si esibiranno alcuni degli artisti italiani più importanti degli ultimi anni: Manuel ...

Wired Next Fest 2019 Milano - i Concerti di venerdì 24 maggio : Un programma ricco e variegato, come ogni anno. Anche questa edizione del Wired Next Fest di Milano (dal 24 al 26 maggio 2019) sarà ricca di musica, da sempre una delle componenti fondamentali del nostro luna park dell’innovazione, con due serate musicali, il venerdì e il sabato. Ecco chi ci accompagnerà: Si comincia venerdì 24 maggio, serata in cui si esibiranno alcuni degli artisti italiani più importanti degli ultimi anni: Manuel ...

Concerti di Roby Facchinetti nel 2019 - annunciato il tour e i primi ospiti : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti di Roby Facchinetti nel 2019, quelli che aveva annunciato nel corso di una delle sue ultime ospitate a Domenica In dall'amica Mara Venier nella quale si presentò anche il figlio Francesco, compagno di mille avventure televisive compresa quella a The Voice of Italy. La partenza del tour è imminente, con la prima data in programma per il 16 maggio, con tappe a ingresso gratuito e per le quali non sono previsti ...