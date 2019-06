Ambiente | il Gruppo Chiesi diventa una B Corporation certificata

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019), ilfarmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca (), annuncia oggi di essere una B. É B Lab a darne comunicazione, un ente no profit a servizio di un movimento globale di persone che usano le loro attività aziendali per avere un impatto positivo sulla società e sul pianeta. B Lab ha valutato le prestazioni sociali e ambientali di tutte le 28 filiali, in base al B Impact Assessment (BIA), la valutazione più utilizzata per determinare l’impatto di un’azienda sui propri dipendenti, comunità,e clienti: uno standard globale, nonché uno strumento di riferimento per oltre 70.000 imprese nel mondo. “La certificazione B Corp è un riconoscimento ufficiale del nostro costante impegno a migliorare la qualità della vita delle persone, in modo responsabile nei confronti della società e dell’. ...

farorecordlabel : Lezioni Canto Roma, è il sito dove poter prenotare la propria lezione di canto individuale o di gruppo. CANTO MODER… - infoitinterno : Il Gruppo Iliad celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente mostrando il proprio impegno a tutela del pianeta - Dome689 : RT @unifreenews: Il Gruppo Iliad celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente mostrando il proprio impegno a tutela del pianeta, partendo dai… -