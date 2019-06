Amatrice | un libro per raccontare la rinascita del parco Don Minozzi

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Alessandra Benignetti Ilgiochi "Padre" di- Foto di Prisca Tozzi Sarà presentato il prossimo 15 giugno nel comune reatino ilcatalogo "L'arte per tornare a vivere", che racconta il progetto di ricostruzione delgiochi Dondirealizzato con il contributo di ACADI “aveva bisogno di ritrovare il più velocemente possibile la propria quotidianità in un territorio che non esisteva più per questo c’era bisogno di un luogo familiare e d’incontro con i propri concittadini, uno spazio per ritrovarsi e condividere idee, ricordi, progetti e speranze”. Ad annunciare la pubblicazione delche racconta la storia delladelDondiè Antonio Fontanella, il sindaco neo eletto del comune del reatino raso al suolo dal terremoto dell’agosto 2016. Un anno fa il, che nelle prime ore ...

