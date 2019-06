Acqua e limone | il grave effetto collaterale che non tutti conoscono

Depuriamoci dopo le feste con Acqua calda e limone : Il limone (Citrus limon) è un frutto originario della Cina. Contraddistinto per il suo colore giallo intenso, si presta ad innumerevoli usi non solo in ambito culinario, ma soprattutto in ambito cosmetico. Già conosciuto ed usato dagli antichi Greci e Romani, specie per le sue virtù curative, risulta essere un vero e proprio elisir di giovinezza. Tra i costituenti del limone vi sono l’acido citrico ed altri sali, che hanno la capacità di ...