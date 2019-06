Un Approdo per scolarizzati

Gad Lerner su Rai3 convince il pubblico : 7 - 4% di share per "L'Approdo" : La prima puntata de “L’Approdo” di Gad Lerner, in onda in seconda serata su Rai3, è stata vista da 1.174.000 telespettatori, per uno share del 7,4%. Un “ottimo” risultato, secondo il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, che commenta così su Twitter: “Miglior risposta a tante inutili polemiche: giornalismo e informazione sono graditi ...

Rai - Gad Lerner : “Salvini mente sul mio compenso. Ecco quanto prenderò per 5 puntate e di cosa parleremo a L’Approdo” : Matteo Salvini aveva detto che avrebbe chiesto chiarimenti sul suo compenso, arrivando fino all’a.d. Fabrizio Salini. Così Gad Lerner anticipa le mosse del ministro e in un’intervista a Repubblica diffonde le cifre “ufficiali” dello stipendio per le cinque puntate di L’approdo, la sua trasmissione in onda da lunedì su Rai Tre: “Il mio compenso assomma a 69mila euro lordi (che quindi diventano la metà), per ...

Vento del Sud è il nuovo singolo dei Tiromancino per l’estate dopo l’Approdo in Virgin : Il nuovo singolo dei Tiromancino è Vento del Sud. Il brano arriverà a stretto giro di settimane e segna l'approdo del gruppo romano in Virgin, dopo l'esperienza in Sony con la quale hanno rilasciato la raccolta di duetti Fino a qui, che comprende collaborazioni con alcuni dei maggiori artisti italiani. L'annuncio del cambio di etichetta è arrivato direttamente sui canali social dedicati al gruppo, nei quali è stato rivelato anche il ...

Approdo Pie su ASUS ZenFone Max M2 : 16.2018.1905.42 per ZB633KL0 : Ricorderete senz'altro quando ad inizio 2019 vi avevamo parlato dell'ASUS ZenFone Max M2, il medio-gamma del brand taiwanese che in molti avevano adocchiato, e poi acquistato. Ci rivolgiamo con questo articolo proprio a questi utenti, che saranno felici di apprendere che, per il loro device, è stato avviato il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo ad Android 9.0 Pie, nell'ambito del modello contraddistinto dal codice 'ZB633KL0', così ...