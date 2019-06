Ue | dal 2020 saranno obbligatorie le calorie sulle etichette dei superalcolici

Tennis - dal 2020 la Fed Cup avrà lo stesso format della Coppa Davis : ecco le novità : A partire dall’edizione 2020, cambierà il format della Fed Cup: il torneo per nazionali femminili seguirà la trasformazione della Coppa Davis In una conferenza stampa tenuta negli ultimi giorni, l’ITF ha comunicato un’importante notizia riguardante la Federation Cup. Il torneo per nazionali femminili cambierà format a partire dal prossimo anno. Dal 2020 infatti, la Fed Cup verrà rivoluzionata sulla base dei cambiamenti che sono stati ...

Pina Bausch - dal 2020 l’archivio della coreografa tedesca sarà disponibile online : Nel 2020 l'archivio che contiene l'opera della coreografa Pina Bausch sarà disponibile online come disposto dalla fondazione omonima. Tra i materiali saranno presenti 9mila video e più di 200mila tra foto e documenti inediti. La grande ballerina tedesca è ricordata soprattutto per aver fondato il Tanztheater Wuppertal, un corpo di ballo che coniugava danza e teatro.

Percorso Giro d’Italia 2020 : le 21 tappe della prossima edizione. Anticipazioni e indiscrezioni : partenza dall’Ungheria - torna lo Zoncolan? : Il Giro d’Italia 2019 si è appena concluso e come sempre dopo tre settimane di gara ci troviamo un po’ spaesati quando la carovana non riparte. Ieri Richard Carapaz è stato incoronato sul palco di Verona, ha alzato al cielo il Trofeo Senza Fine e ha regalato un’impresa indimenticabile a tutto l’Ecuador: il 26enne della Movistar si è imposto meritatamente davanti a Vincenzo Nibali e a Primoz Roglic. La Corsa Rosa ha ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : programma - orari e tv delle partite dal 7 al 11 giugno. Il calendario completo : La stagione calcistica volge al termine e resta soltanto un ultimo grande appuntamento prima della lunga interruzione estiva. Si giocheranno tra venerdì 7 giugno e martedì 11 giugno la terza e la quarta giornata della fase a gironi delle Qualificazioni agli Europei 2020. Il regolamento ha suddiviso le varie squadre in dieci gironi (A-J) al termine dei quali soltanto le prime due conquisteranno l’accesso alla prossima rassegna continentale. La ...

Motori – Mercedes GLA 2020 : le foto spia non lasciano più niente all’immaginazione - in cosa si differenzia dalla GLB?? [GALLERY] : La nuova generazione di Mercedes GLA sembra essere in dirittura d’arrivo. Vediamo, grazie a queste foto spia, cosa è cambiato e in cosa si differenzia dalla GLB dalla recente Classe A, lanciata sul mercato da Mercedes da circa un anno, sono destinati a nascere diversi modelli di auto necessari a coprire diversi segmenti di mercato. Dopo la CLA, sarebbe infatti lecito aspettarsi la presentazione di Mercedes GLA ma i tedeschi della ...

Concorso scuola - ok del ministero : arriva il bando di assunzione per 17mila maestre dal 2020 : Con il via libera del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, è in arrivo il bando per l'assunzione di 17mila nuovi maestri e maestre della scuola primaria e d'infanzia. Inoltre la stessa ministra ha autorizzato anche i nuovi contratti dei presidi, con un aumento di stipendio di 160 euro al mese.

Whatsapp - arriva la pubblicità in chat dal 2020 : Nel 2020 arriverà la pubblicità su Whatsapp. Lo sapevamo da tempo, ma ora è Facebook ad aver ufficializzato la notizia nel corso del Facebook Marketing Summit 2019 di Rotterdam, nel quale un portavoce di Menlo Park ha ammesso l'arrivo delle inserzioni a pagamento per gli utenti dell'app di messaggistica più utilizzata al mondo all'inizio del prossimo anno. Dunque, a cinque anni dall’acquisizione di ...

Industria : per manifatturiero ritmo espansivo a partire dal 2020 : Industria: nel 2018 è proseguita la crescita del fatturato manifatturiero (+1,4% a prezzi costanti), ma a passo ridotto rispetto all'ottimo 2017.

Assegni familiari - nuova circolare Inps : livelli reddituali dal 1^ luglio 2019 al 30 giugno 2020 : L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato, attraverso la circolare N. 66 del 17 maggio scorso, i nuovi livelli reddituali per la corresponsione degli Assegni per il nucleo familiare per il periodo che va dal 1° luglio 2019 sino al 30 giugno 2020. circolare Inps con i nuovi livelli reddituali per gli Assegni familiari Nella circolare si legge: ‘La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini ...

Euro 2020 - biglietti in vendita a partire dal 12 giugno : biglietti Euro 2020 – La UEFA ha ufficializzato la sua politica per la vendita dei biglietti e i prezzi dei tagliandi per UEFA Euro 2020 che, per la prima volta, sarà “itinerante” in Europa per festeggiare il 60esimo anniversario della competizione. Il torneo, in programma dal 12 giugno al 12 luglio 2020, vedrà le 24 nazionali […] L'articolo Euro 2020, biglietti in vendita a partire dal 12 giugno è stato realizzato da Calcio e ...

WhatsApp non funzionerà più su alcuni smartphone dal 2020 : La prossima dead line è il primo Gennaio 2020 quando WhatsApp smette di funzionare alcune versione vetuste di sistemi operativi constringendo gli utenti a prendere dei provvedimenti nei prossimi 7 mesi.

Consiglio europeo della ricerca - un italiano alla guida : dal 2020 il presidente sarà Mauro Ferrari : sarà il pioniere della nanomedicina in Usa, l’italiano Mauro Ferrari ad assumere l’incarico di presidente del Consiglio europeo della ricerca (ERC) da gennaio 2020 a Milano. “Nulla può essere risolto senza un forte contributo della scienza, della scienza di base e di quanto ci arriva da questa. E per me è un incredibile privilegio avere l’opportunità di assumere la presidenza dell’European Research Council, un onore ...

Tutte le serie rinnovate o cancellate ingiustamente per la stagione 2019/2020 - da Transparent ad American Vandal : La primavera starà pur tardando ad arrivare, ma gli annunci dei network sulle serie rinnovate o cancellate fioccano puntuali come ogni anno di questi tempi. Vista l'enorme mole di contenuti che invade le reti satellitari e le piattaforme di streaming, può essere utile fare il punto con una lista il più possibile aggiornata di produzioni che rivedremo nel corso del 2019/2020 o alle quali saremo costretti a dire addio. Filtrando la lunghissima ...