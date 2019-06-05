Traffico Roma del 05-06-2019 ore 09 | 00

_Carabinieri_ : Operazione antimafia dei #Carabinieri #ROS, coordinati dalla DDA di Roma. Disarticolato clan “Fragalà”: nell’area m… - giornalettismo : A #Roma accade anche che il traffico si blocchi perché un toro e una mucca si accoppiano in strada. Accade a… - sole24ore : Traffico, ecco le città più congestionate del mondo: Roma è la prima in Italia -
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST: IN SEGUITO AD UNA PERDITA D’ACQUA È CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA FRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI, E DAL BIVIO ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST: IN SEGUITO AD UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA FRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E NOMENTANA, CI SONO CODE A PARTIRE DALLA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, E DAL BIVIO PER L’A24 VERSO LO STADIO OLIMPICO. DI ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A VIA DI ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 19:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE TRA L’USCITA PER LA PONTINA E QUELLA PER LA RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA ALTRE FILE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII, CHIUSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LE CORSIE PREFERENZIALI TRA ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE TRA L’USCITA PER LA PONTINA E QUELLA PER LA RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA ALTRE FILE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII, CHIUSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LE CORSIE PREFERENZIALI TRA ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRDA Roma FIUMICINO E QUELLA PER LA RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA ALTRE FILE TRA CASSIA-BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII, CHIUSE IN ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRDA Roma FIUMICINO E QUELLA PER LA RomaNINA; IN CARREGGIATA INTERNA ALTRE FILE TRA CASSIA-BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII, CHIUSE IN ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 17:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA BIVIO Roma FIUMICINO E RomaNINA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. CODE IN VIA PINETA SACCHETTI DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIIA VIA VITTORIO MONTIGLIO, ...
Il Traffico a Roma fa perdere il 40% del tempo in più per raggiungere la propria meta : Capitale città troppo trafficata tant’è che il traffico a Roma fa perdere il 40% del tempo in più per raggiungere
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA BIVIO Roma FIUMICINO E RomaNINA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. CODE IN VIA PINETA SACCHETTI DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIIA VIA VITTORIO MONTIGLIO, ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 16:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA BIVIO Roma FIUMICINO E APPIA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CODE IN VIA PINETA SACCHETTI DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIIIA VIA VITTORIO MONTIGLIO, MENTRE SU VIA DEL FORO ITALICO IN ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA BOCCEA E TRIONFALE. CODE IN VIA PINETA SACCHETTI DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A LARGO AGOSTINO GEMELLI, MENTRE SU VIA DEL FORO ITALICO IN ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA BOCCEA E TRIONFALE. CODE IN VIA PINETA SACCHETTI DALL’USCITA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A LARGO AGOSTINO GEMELLI, MENTRE SU VIA DEL FORO ITALICO IN ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ Traffico RALLENTO PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA QUARTO PEPERINO E VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA IN VIA TUSCOLANA ALL’INTERSEZIONE CON VIA PONZIO COMINIO ALLE PORTE DI Roma, IN BORGATA FINOCCHIO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA SELLIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI ...
Traffico Roma del 04-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDI’ 4 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ Traffico RALLENTO PER UN INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NUOVA TRA VIA QUARTO PEPERINO E VIA DEI DUE PONTI VERSO CORSO DI FRANCIA IN VIA TUSCOLANA ALL’INTERSEZIONE CON VIA PONZIO COMINIO ALLE PORTE DI Roma, IN BORGATA FINOCCHIO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA SELLIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI ...