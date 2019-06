Stabilizzazione docenti precari con 36 mesi | aggiornamento

scuolainforma

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il Ministero dell’Istruzione ha convocato nuovamente i sindacati Gilda, Snals, Flc Cgil, Cisl e Uil. La redazione di Scuolainforma è in possesso di una anticipazione che riguarda la nuova data per l’incontro tra le parti. Si tratta dell’avviso del capo di gabinetto del Miur, dott. Chinè, in cui viene comunicato l’appuntamento per proseguire la discussione sulladeicon 36di servizio. La prosecuzione dei lavori in vista dell’emanazione del decreto crescita che prevederà l’istituzione dei nuovi Pas avverrà martedì prossimo 11 giugno alle ore 11:30 presso il salone dei ministri. Il punto sulla trattativa Lunedì scorso i sindacati avevano effettuato il resoconto dell’incontro avuto con il Capo di Gabinetto dott. Giuseppe Chinè. La discussione era proseguita con la richiesta di consentire l’accesso ai soli fini ...

