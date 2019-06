Rocksteady non sarà all' E3 2019 | a 4 anni dall' uscita di Batman | Arkham Knight continua

eurogamer

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Nel caso foste tra coloro che speravano in qualche novità sul nuovo progetto diStudios, abbiamo delle brutte notizie per voi: la software house nonpresente all'E3.Sono ormaiche ci troviamo di fronte a speculazioni più o meno credibili sul futuro dei creatori dell'ottima seriema allo stesso tempo ci troviamo a quattrodie a treda quella diVR con neanche una informazione ufficiale sul nuovo progetto del team.Si era parlato di un gioco incentrato su Superman, poi dei riferimenti a un progetto legato alla Suicide Squad fino ad arrivare a un leak incentrato su Harry Potter e poi ancora al presunto reveal di Outlaws. Tutti rumor esattamente come la possibilità di un game as service o comunque incentrato sul multiplayer.Leggi altro...

Eurogamer_it : Anni di silenzio e ora anche la triste conferma: #Rocksteady non sarà all'#E32019 - Asgard_Hydra : E3 2019: Rocksteady non ci sarà, il nuovo gioco dei creatori di Batman si fa attendere - pcexpander : E3 2019: Rocksteady non ci sarà, il nuovo gioco dei creatori di Batman si fa attendere #pcexpander #cybernews… -