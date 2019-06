Porta il cane cieco in un viaggio epico per fargli riconquistare la fiducia

Moto3 - risultato FP1 GP Italia 2019 : Niccolò Antonelli al comando davanti a Rodrigo e McPhee - bene anche Dalla Porta e Canet : Comincia nel migliore dei modi il weekend del Mugello per Niccolò Antonelli, il quale ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere della Moto3 per il Gran Premio d’Italia 2019, sesta tappa stagionale del Motomondiale. Il nativo di Cattolica ha sfruttato nel migliore dei modi il gioco delle scie sul lunghissimo rettilineo principale della pista toscana ed ha firmato un notevole 1’58″188 alla guida della ...

Moto3 - Risultato GP Francia 2019 : John McPhee vince di un soffio su Dalla Porta - terzo Canet - out Antonelli : Dopo la pole position arriva anche la vittoria per il britannico John McPhee (Honda Petronas) nel Gran Premio di Francia 2019 di Moto3. Il pilota con il numero 17 sul cupolino centra a Le Mans il suo secondo successo in carriera alla gara numero 122, dopo un bellissimo finale nel quale ha avuto la meglio di ben 11 compagni di fuga. Alle sue spalle, ad appena 106 millesimi, il nostro Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) l’ultimo a mollare la ...

Moto3 – Dalla Porta ci prova a Le Mans - ma il Gp di Francia è di McPhee : podio con dedica al padre di Biaggi per Canet : McPhee si aggiudica il Gp di Francia di Moto3: ottimo secondo posto per Dalla Porta La domenica di gara del Gp di Francia è iniziato in maniera spettacolare: la gara di Moto3 ha regalato delle emozioni incredibili, tra terribili spaventi, tante cadute e battaglie. A spuntarla, alla fine, è stato un ottimo McPhee, che ha avuto la meglio su un bravissimo Dalla Porta, secondo. Terzo posto per Canet: lo spagnolo si è preso un buon podio ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Antonelli si Porta a -1 da Canet! : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Francia 2019 : Gabriel Rodrigo il migliore - insidiato da Arbolino e da Dalla Porta. Indietro Canet - Fenati ed Antonelli : E’ l’argentino Gabriel Rodrigo (Koemmerling Gresini Moto3) il migliore del primo turno di prove libere del quinto round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Le Mans (Francia) il centauro sudamericano l’ha spuntata nel solito confronto serrato della minima cilindrata, con il tempo di 1’42″954. Il pilota della Honda ha preceduto il duo di italiani formato da Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) e da ...

