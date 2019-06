Oltre a Fca A che punto è l’avventura mineraria di Elkann

Fca - l’America nel mirino. Dopo quelli negli Usa - investimenti per Oltre tre miliardi di euro in Brasile : Si allarga il piano di investimenti di FCA per l’ammodernamento degli stabilimenti produttivi: l’ultimo annuncio in ordine di tempo è quello che riguarda gli impianti del Brasile, dove nei prossimi cinque anni Fiat Chrysler Automobiles investirà circa 3,1 miliardi di euro. Un’iniezione di denaro indispensabile per incrementare le capacità produttive dei poli di Goiana (Stato di Pernambuco) e Betim (Belo Horizonte) e allargare l’offerta di ...