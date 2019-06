Huawei Mate X mostra di che pasta è fatto e raggiunge 1 Gbps in 5G

Rilancio di Vodafone per Huawei P20 Lite - Mate 20 Lite e Galaxy S10 Plus : le offerte di giugno : Arrivano in queste ore ulteriori offerte Vodafone dopo quelle riportate lo scorso fine settimana per tutti coloro che stanno cercando un nuovo smartphone a prezzo vantaggioso, a partire da modelli come i vari Huawei P20 Lite, Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S10 Plus. Si tratta di un contesto diversi rispetto a quello precedentemente linkato, se non altro perché quanto trapelato oggi 4 giugno si lega alla campagna Happy Black. Proviamo dunque ad ...

3 plus imperdibili su Huawei P30 Pro con aggiornamento 161 - novità anche per Mate 20 RS : L'aggiornamento del Huawei P30 Pro giunge in tandem con quello del Huawei Mate 20 RS. Per entrambi, il produttore ha cominciato a sfornare un update che include la patch di sicurezza del mese di maggio, ma per la serie P ci anche sono nuove interessanti funzioni in arrivo. Proprio per il Huawei P30 Pro, la fonte Huawei Blog sottolinea la prima distribuzione del firmware targato VOG L29 9.1.0.161. L'update non è per nulla poco corposo, anzi. ...

Saldi impensabili Huawei Mate 20 Lite : nuova offerta di Wind : Continua a rendersi protagonista di offerte molto interessanti il Huawei Mate 20 Lite, questa volta ad opera di una proposta avanzata dal gestore telefonico Wind. Come riportato da 'mondo3', da qualche ora sembra essere partita una nuova campagna promozionale riservata ad alcuni clienti selezionati e raggiunti tramite un SMS dedicato per essere messi al corrente della possibilità di recarsi presso uno dei tanti punti vendita del provider entro ...

Oggi, lunedì 3 Giugno 2019, Wind lancia un' iniziativa dedicata ad alcuni già clienti selezionati, i quali riceveranno un SMS con l'invito a recarsi presso uno dei suoi negozi entro il 16 Giugno 2019 per acquistare uno smartphone Huawei Mate 20 Lite con la proposta commerciale "Offerte Per Te Telefono Incluso".

Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Xiaomi Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S10 e altri ancora

Puntualissima la patch di maggio per Huawei Mate 10 Pro : dettagli sulla B246 : Anche giugno inizia con indicazioni interessanti per coloro che sono in possesso di un Huawei Mate 10 Pro. In attesa che anche qui ci sia la tanto desiderata svolta che porterà con sé l'aggiornamento relativo a EMUI 9.1, infatti, questo lunedì occorre fare i conti con un’altra pacht dal potenziale molto interessante. In Europa, infatti, viene segnalata la disponibilità del Huawei Mate 10 Pro Proviamo dunque a capire cosa ci sia dietro questo ...

Potreste volere il Huawei Mate 30 Lite : le specifiche sono la sua forza : Una particolare attenzione va rivolta al Huawei Mate 30 Lite, versione economica del prossimo top di gamma del colosso cinese, di cui vi abbiamo detto potrebbe essere presentato nella giornata del 5 giugno in patria (alle ore 14.30 locali). Come riportato su 'Huawei Central', il produttore cinese ha condiviso su Weibo alcuni dettagli sulla scheda tecnica del device (trattasi di teaser ufficiali, che dubitiamo possano recare informazioni ...

Huawei Mate 30 in arrivo a settembre con CPU Kirin 985 e HongMeng OS (almeno in Cina) : La gamma Huawei Mate 30 sarà lanciata nella parte finale del 2019 e, stando alle ultime indiscrezioni, sarà dotata della CPU Kirin 985 e farà girare HongMeng OS L'articolo Huawei Mate 30 in arrivo a settembre con CPU Kirin 985 e HongMeng OS (almeno in Cina) proviene da TuttoAndroid.

Tutto pronto e ipotesi date per il nuovo sistema operativo Huawei : Hongmeng in uscita coi Mate 30 : Ci apprestiamo a vivere settimane davvero ricche di indiscrezioni per quanto riguarda Huawei ed il suo nuovo sistema operativo Hongmeng, il cui progetto ha subito per forza di cose una sorta di accelerazione da metà maggio, quando al netto delle proroghe è arrivato il ban Google imposto di Trump e più in generale dagli Stati Uniti. A tal proposito, è importante analizzare più da vicino le indiscrezioni di oggi 3 giugno, sopratTutto nel caso in ...

Aggiornamento EMUI 9.1 Huawei Mate 9 Pro - P10 - P10 Plus - Nova 4 - Nova 2S - Honor 9 in arrivo : Huawei ha confermato 10 smartphone Huawei e Honor che riceveranno l'Aggiornamento EMUI 9.1. I modelli dei dispositivi includono Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, Nova 4, Nova 4e, Nova 2s, Honor V9 e Honor 9.

Weekend di fuoco con offerte Euronics e GearBest : Huawei Mate 20 Pro e Xiaomi a buon prezzo : Un Weekend ricco di spunti interessanti per iniziare giugno nel migliore dei modi, considerando le offerte Euronics che si concentrano ad esempio sul tanto apprezzato Huawei Mate 20 Pro, senza dimenticare le proposte GearBest tornate improvvisamente aggressive con gli smartphone Xiaomi. Proviamo ad andare con ordine, dunque, perché c’è tanta carne a cuocere in queste ore e l’analisi non può lasciare nulla al caso come si può facilmente ...

Imperdibile prezzo Huawei P30 Lite e Mate 20 Lite su Amazon il 31 maggio - per effetto ban : Complice il ban USA, potreste portarvi a casa oggi 31 maggio il Huawei P30 Lite o il Mate 20 Lite a prezzi mai visti prima. Amazon offre spunti molto interessanti, sebbene fareste meglio ad affrettarvi nel caso in cui vi convinciate effettivamente all'acquisto (le cifre potrebbero variare da un momento all'altro, e non c'è verso alcuno di prevedere se al rialzo o al ribasso). Partiamo proprio dal Huawei P30 Lite , che ricordiamo corrispondere ...

La migliore notizia dopo il ban per Huawei Mate 20 Pro : aggiornamento Android Q più vicino : Ci sono finalmente novità positive per quanto riguarda il ban Huawei dettato da Google e soprattutto dagli Stati Uniti, se pensiamo a quanto emerso proprio in queste ore con il cosiddetto Huawei Mate 20 Pro. Tutti probabilmente ricordano quanto riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, con la rimozione del top di gamma dal programma che avrebbe dovuto portarlo al rilascio dell'aggiornamento Android Q. Appuntamento attesissimo da coloro che ...

Huawei riammessa alla SD Association - il Mate 20 Pro torna nella beta di Android Q : La situazione di Huawei sembra parzialmente calmarsi dopo l’exploit negativo determinato dalla pubblicazione del decreto della Casa Bianca, la cui attuazione è stata posticipata al 19 agosto. Le buone notizie diffuse nelle ultime ore riguardano in particolare alcuni nodi che erano emersi: l’esclusione dei prodotti Huawei dalla beta di Android Q, che ne precluderebbero gli aggiornamenti, e la rimozione dalla SD Association, per la ...