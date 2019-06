Gela | esplode una bombola di gas al mercatino | sette feriti | due in gravi condizioni

Gela - bombola di gas esplode in un mercatino : 7 feriti : Sette feriti , due gravi. E’ il bilancio di un'esplosione di una bombola di gas in una rivendita di polli allo spiedo su un furgone al mercatino a Gela

Gela - esplode camion rosticceria durante il mercato. Numerosi feriti - grave una ragazza : grave incidente a Gela, in Sicilia, dove un camion adibito a rosticceria per la preparazione di polli allo spiedo è esploso. È avvenuto nell'area in cui stava tenendo il mercato rionale, in via Madonna del Rosario, nei pressi della stazione centrale. La deflagrazione avrebbe provocato sei feriti, tra cui due gravi, e sul posto si sono precipitate diverse ambulanze anche dai comuni limitrofi: una ragazza verserebbe in condizioni serie e insieme a ...