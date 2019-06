Con l' Europa non si scherza più

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) “La mia porta è aperta”. Quando Pierre Moscovici scandisce in italiano questa frase, nel bel mezzo della conferenza stampa più dura nei rapporti sempre tesi tra Roma e Bruxelles, cerca di dare voce alla parte più dialogante della Commissione europea, quella dei socialisti che in campagna elettorale hanno indossato la maglia della critica all’dell’austerity. Ma oggi, quando il collegio dei commissari si è riunito a Palazzo Berlaymont, nemmeno la parte dialogante si è spesa per fermare una macchina già in corsa. Saldi alla mano, per il 2018 e 2019, l’Italia ha violato il criterio del debito. Dunque la Commissione Juncker, benché in scadenza a fine ottobre, decide l’inevitabile: sulla base dell’articolo 126.3 del trattato sul funzionamento dell’Ue, raccomanda l’apertura di una ...

