Come aumentare la fiducia in sé stessi

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Molto probabilmente, se siete sconsolati, non crederete che si possa impararelain séma con un atto di, provate a leggere questi suggerimenti. Nulla di filosofico, nulla di spirituale, non è questo il contesto, ma solo consigli pratici, quotidiani, applicabili subito, o quasi. Se riusciamo a fare quel passo coraggioso di crederci, di credere che è possibile fidarsi di sé, imparare a stimarsi e a rispettarsi, per farsi rispettare. E’ importante, è importante anche per ciò che ci circonda, per le persone e per le cose, perché chi non stima sé stesso, chi non si rispetta, non è poi pienamente in grado nemmeno di rispettare il resto. (altro…)lain séIdee Green.

