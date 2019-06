Cammina sul ciglio della strada con la fidanzata: investito e ucciso da un anziano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 5 giugno, a Piavola di Mercato Saraceno (Cesena) dove un 26enne, Andrea Fiorellini, ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo è rimastosul colpo, falciato da un'auto in transito. Il giovane si trovava insieme alla propria ragazza e insieme stavanondo sul, in un tratto dove manca il marciapiede, in via Pietro Nenni, in direzione Piavola. quando l'utilitaria guidata da unzona, nel compiere un sorpasso, si è allargata e lo ha. L’uomo alla guida dell’auto, un ultraottantenne, si è fermato subito. Nonostante l’immediato allarme alla centrale operativa di Romagna soccorso, quando il personale del 118 è giunto sul posto per Andrea non c’era purtroppo più nulla da fare. Illesa la sua. Le dinamiche dell’incidente sono ora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borello. Andrea Fiorellini faceva il ragioniere, impiegato in una dittazona e abitante a Linaro di Mercato Saraceno.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...