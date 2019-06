Vendita della Fiorentina alla fase finali | Della Valle e Commisso dal notaio

Fiorentina in Vendita - arriva il comunicato ufficiale della società : Fiorentina in vendita, arriva il comunicato ufficiale della società “Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione la famiglia della Valle ha dato notizia dell’esistenza di un processo, attualmente in corso, finalizzato alla cessione della società, che, qualora andasse in porto, potrebbe garantire alla Fiorentina un nuovo assetto azionario nel più breve tempo possibile.Preso atto di queste comunicazioni, il ...

Cannabis light : stop della Cassazione alla Vendita derivati. Cosa succede ora : stop dalla Cassazione alla vendita e commercializzazione dei prodotti derivati dalla Cannabbis light. È questo il responso che i giudici supremi hanno dato su questa discussa tematica, affermando come la legge non consenta la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della Cannabis”, come l’olio, le foglie, le infiorescenze e la resina. Così hanno deciso le sezioni unite penali della ...

La Roma smentisce la notizia della Vendita del club : Con un comunicato ufficiale sul proprio sito la AS Roma smentisce quanto pubblicato oggi da Repubblica L’ipotesi nuovo stadio muove attenzioni e interessi, anche all’estero, scrive il quotidiano, richiamando le indiscrezioni trapelate dall’AdnKronos di Pippo Marra, storicamente legato alla famiglia Sensi, secondo cui la Roma ha ricevuto un’offerta dagli emiri del Qatar. Nell’indiscrezione riportata da Repubblica si parlava anche di una ...

Fallita la Shernon Holding : gestiva i punti Vendita di Mercatone Uno - storico sponsor della squadra di Marco Pantani : Shernon Holding, la società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno, è stata dichiarata Fallita. A comunicarlo è stata la la Filcams-Cgil di Reggio Emilia. Sono già partite le proteste dei lavoratori (circa 1800 dipendenti in tutta Italia) che sono venuti a conoscenza del fallimento soltanto nella notte e tramite Facebook come ha spiegato Luca Chierici, segretario della Filcams di Reggio Emilia. La società era diventata famosa a fine anni ...

Distributori di smartphone Xiaomi : l’ultima frontiera della Vendita : Avete mai pensato ad un distributore di smartphone ed accessori annessi? Xiaomi sì, realizzando in India, presso il Manyata Tech Park e la sede proprietaria dell'Embassy Tech Village, in quel di Bangalore. Sarà, quindi, possibile acquistare i prodotti del marchio cinese non solo online o presso i vari Mi Store, ma anche sfruttando questo simpatico canale, anche se relativamente al solo mercato indiano (almeno per il momento), dove ...

FCA - Vendita Magneti Marelli : la nuova società sfrutta la storica azienda e cambia nome. Sparisce un simbolo della storia italiana : Dopo il perfezionamento della vendita da parte di FCA, la nuova azienda, inglobando Magneti Marelli, sfrutta al massimo la riconoscibilità dell’ex marchio italiano e cambia nome Calsonic Kansei e Magneti Marelli, fornitori leader nel settore automotive, annunciano oggi che le società si uniranno sotto un nuovo marchio globale: Marelli. L’adozione di un marchio unico rappresenta un passo fondamentale nell’integrazione delle due ...

Rick Osterloh a ruota libera : “Google deve aumentare il volume della Vendita hardware” : In una lunga intervista a The Verge, Rick Osterloh, responsabile della divisione Dispositivi e Servizi (Devices and Services) a Mountain View, ha fatto il punto sui tre anni della propria divisione, che svolge un ruolo sempre più fondamentale all’interno dell’organigramma del colosso americano. “Il 2018 è stato un anno cruciale”, racconta al sito statunitense e […] L'articolo Rick Osterloh a ruota libera: “Google deve aumentare il volume ...

I conti d'oro della Sampdoria in Vendita : Un utile a sorpresa di 12 milioni di euro. Plusvalenze realizzate per 55,5 milioni. Premi di rendimento pari a 16,4 milioni. Chi si chiede perché l'U. C. Sampdoria sia un club appetibile, dovrebbe ...

Biglietti in preVendita per il Festival della Bellezza di Verona : tutti gli ospiti da Patti Smith a Morgan : Inizia il 29 maggio, il Festival della Bellezza di Verona, con tutti gli ospiti appena annunciati che prenderanno parte alla 20 giorni di musica e racconti nei quali compaiono anche i nomi di Patti Smith e Morgan. La manifestazione avrà inizio alla fine di maggio e terminerà il 16 giugno, con un evento in programma all'Arena di Verona per il 26 agosto. Con il tema "L'anima e le forme" si andrà a indagare sul dualismo tra uomo e assoluto ma ...

Game of Thrones : in Vendita uno dei castelli della serie televisiva : A tutti sarà capitato, almeno una volta, di imitare il modo di fare, i costumi o di citare le battute di uno dei personaggi delle serie televisive più appassionanti. Stavolta si ha la possibilità di ...

Notre Dame - in Vendita su Ebay il legno della cattedrale bruciata : rimosso l'annuncio : Il sito ha anche eliminato altri annunci in cui venivano offerte magliette con lo slogan 'Je Suis Notre Dame' nell'ambito della stessa politica aziendale. L'azienda precisa che i venditori che ...