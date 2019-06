Spazio | Galileo verso un miliardo di collegamenti smartphone

Spazio e nuove tecnologie : al via Galileo Masters : Da sempre lo Spazio aiuta l’umanità ad ampliare i confini della conoscenza e a sviluppare tecnologia per un futuro migliore. Le innovazioni che utilizzano tecnologie o dati satellitari sono ormai all’ordine del giorno ma serve accelerare questo processo. Con la competizione internazionale “Galileo Masters” l’Agenzia Spaziale Italiana intende stimolare la presentazione di nuove idee/soluzioni per applicazioni commerciali che utilizzino i dati di ...