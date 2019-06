SCORTA A SAVIANO | CONSIGLIO D' EUROPA CONTRO SALVINI ' Caso di intimidazione di Stato'

Roberto Saviano - il Consiglio d'Europa allerta Matteo Salvini : "Sottrarre la SCORTA è un'intimidazione" : "Intimidazione attribuibile allo Stato". Viene classificata così la dichiarazione di Matteo Salvini sul possibile ritiro della scorta a Roberto Saviano. Il Consiglio d'Europa ha infatti considerato l'episodio "un'intimidazione" e l'ha aggiunto ai casi di allerta presenti sulla piattaforma per la tut

Salvini minaccia di togliere la SCORTA a Saviano - per il Consiglio d’Europa è un’intimidazione : L'intenzione del vicepremier Matteo Salvini di togliere la scorta al giornalista Roberto Saviano, come ha annunciato lo stesso ministro degli Interni in un video postato su Facebook il 29 maggio, è stata aggiunta oggi alle ‘allerte' pubblicate sulla piattaforma per la protezione dei giornalisti del Consiglio d'Europa. Il caso, secondo l'organizzazione internazionale che si occupa di democrazia, diritti umani, e di identità ...

