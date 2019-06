Olanda | abusata da piccola aveva perso la gioia di vivere | ottiene eutanasia a 17 anni

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Quella che arriva dall'è una storia che sta facendo veramente discutere, in quanto una ragazzina di soli 17, Noa Pothoven, ha ottenuto l'. La giovane, secondo quanto riporta la stampa internazionale, sarebbe stata ripetutamentequando era. Tutte quelle violenze e quell'orrore le sono rimaste scolpite nella mente, tanto che in passatogià raccontato la sua terribile esperienza in un libro. Noa non ce l'ha fatta a soprava quel dolore, per cui avrebbe manifestato lei stessa di voler porre fine alla sua vita. La giovane non viveva più a causa di quanto successo durante l'adolescenza: domenica scorsa, in casa sua, con l'ausilio dell'assistenza medica, la giovane è deceduta. La famiglia non è riuscita a farle cambiare idea Quella di Noa è stata una vera e propria battaglia legale, che dopo tanto tempo ha vinto. La famiglia le è stata sempre ...

NewsMondo1 : Abusata da bambina, 17enne ottiene l’eutanasia in Olanda - infoitinterno : Olanda, abusata da bambina: 17enne ottiene l'eutanasia -