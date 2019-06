Neonato muore in ospedale | la mamma aveva febbre alta e problemi cardiaci | aperta indagine

La mamma ha febbre alta e problemi cardiaci! Neonato muore in ospedale - aperta indagine : Dramma all'ospedale Annunziata di Cosenza, dove una neonata è morta dopo 5 giorni di agonia. È successo ieri, lunedì 4 giugno. Secondo quanto riferito dai genitori, che hanno chiesto e ottenuto l'apertura di un'indagine per far luce su quanto successo, la mamma della piccola era arrivata al pronto soccorso lamentando febbre alta e problemi cardiaci. Subito ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, è stata infine portata in sala ...

Neonato muore dopo due giorni dal cesareo - la famiglia contro i medici : era un parto naturale - hanno usato la ventosa : Il piccolo era nato venerdì, dopo un parto difficile e complicato: i medici avevano inizialmente optato per un parto naturale, poi si è reso necessario l’utilizzo della ventosa, infine sono dovuti ricorrere al cesareo. La tensione, in sala parto e anche fuori, era palpabile, tanto che il padre e la nonna del piccolo avevano aggredito il medico. Subito dopo la nascita il piccolo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Rummo ...

Giallo a Siena - Neonato muore subito dopo il parto cesareo : accertamenti in corso : Un neonato è morto all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena subito dopo il cesareo a cui è stata sottoposta la mamma. La donna è arrivata al pronto soccorso, dopo aver portato a termine la gravidanza. Al via gli accertamenti da parte dei sanitari: "Lavoriamo per identificare le cause del decesso".

Neonato muore due settimane dopo la mamma - deceduta durante il parto : Mattew , un bimbo statunitense, è deceduto a causa delle complicazioni due settimane dopo la mamma, morta durante il parto.

Cagliari - Neonato muore subito dopo il parto! Aperta inchiesta : Sul caso la Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta a seguito dell'esposto presentato dagli stessi genitori della piccola vittima. Al momento si ipotizza il reato di omicidio ma non ci sono indagati. Gli inquirenti hanno già squisito le cartelle cliniche e disposto l'autopsia sul bimbo per accertare le cause di morte . Come racconta il quotidiano L’Unione Sarda, l'episodio risale allo scorso mese febbraio quando una trentaduenne è stata ...

Bari - partorisce da sola in casa chiusa in bagno : Neonato muore : Stamattina all'alba, una donna barese di 43 anni ha partorito da sola nel bagno di casa. Una volta allertato il 118 da parte delle persone che si prendevano cura di lei, i paramedici intervenuti sul posto hanno soltanto potuto constatare che il bambino era morto. La Procura di Bari, coordinata dal pubblico ministero, sta effettuando degli accertamenti per stabilire se il bambino sia effettivamente nato morto oppure se si sia trattato di un ...