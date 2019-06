INTERVENTO AL CUORE | INCENDIO NEL PETTO DI UN PAZIENTE Caso raro | cos' è successo

Il Segreto - trame spagnole : Elsa si sottopone ad un delicato INTERVENTO al cuore : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovela spagnola scritta da Aurora Guerra che ogni giorno intrattiene moltissimi telespettatori sulle reti Mediaset. Nelle puntate spagnole, in onda a fine maggio-inizio giugno, Elsa vivrà dei momenti difficilissimi quando sarà costretta ad operarsi in seguito alla scoperta di una grave malattia cardiaca. Il Segreto: Elsa è malata Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda ...

Cuore trapassato da freccia di 30 cm : uomo salvato con INTERVENTO senza precedenti : Stanotte è stato salvato un uomo con il Cuore ed un polmone trapassati da parte a parte con un dardo con un intervento senza precedenti, presso la Cardiochirurgia dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Un caso di eccezionale rarità. Un 47enne era giunto in Pronto Soccorso dell’ospedale di Aosta dopo l’impiego di una balestra. Nella pratica, l’uomo è stato trafitto da una freccia di oltre 30 cm nel ...

Tennis – Svitolina cuore d’oro - l’ucraina paga un INTERVENTO urgente alla giovane collega Daria Lopatetska : Elina Svitolina ha pagato un intervento chirurgico al menisco alla giovane collega e connazionale Daria Lopatetska donandole 12.000€ Si dice spesso che nel circuito Tennistico sia difficile farsi degli amici, ma questo non preclude il fatto di poter essere solidali con i colleghi. Elina Svitolina lo sa bene e il gesto compiuto negli ultimi giorni dalla Tennista ucraina è più grande di qualsiasi vittoria Slam. L’ex campionessa degli ...

E' un leone! Mick Jagger scatenato a poche settimane dall'INTERVENTO al cuore : A poche settimane da un delicato intervento al cuore, Mick Jagger posta un video in cui balla e si scatena ed appare in perfetta forma. La star 76enne poche settimane dopo un delicato intervento al cuore Mick Jagger si mostra in perfetta forma e con l'energia di un leone. A inizio aprile la notizia di un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca aveva fatto preoccupare i fan e aveva causato lo slittamento di molte date ...

L'INTERVENTO a cuore aperto in strada : così lo hanno salvato : Nicola De Angelis Il miracolo è avvenuto in Inghilterra, a Durham dove due medici sono già divenuti veri e propri eroi per aver salvato la vita di un uomo effettuando un intervento a cuore aperto proprio dentro l'ambulanza In Inghilterra un uomo è stato salvato da due coraggiosi medici che sono intervenuti dopo il suo accoltellamento e hanno eseguito un intervento a cuore aperto. Il tutto è avvenuto nella cittadina di Durham scrive ...

Elisa - morta dopo l’INTERVENTO al cuore : era un’artista - ad un passo dalla laurea : La giovane di origini pugliesi, frequentava l’Accademia delle Belle Arti a Bologna ed era residente a Cervias. Stava per portare a termine la magistrale in ‘Decorazione per architettura’. La sua passione per l’arte è stata spezzata troppo presto.Continua a leggere

Walter Nudo ce l’ha fatta : dopo le due ischemie l’INTERVENTO al cuore è andato bene : Era ad Hollywood quando ha avuto il malore. Walter Nudo si trovava negli Usa per un provino, ma il suo soggiorno statunitense è stato annullato a causa di due ischemie che lo hanno costretto ad un ricovero immediato. Appurato il problema, grave e urgente, l’attore ha deciso di tornare in Italia dove è stato operato all’ospedale Monzino di Milano. E ieri sera su Instagram, Walter ha annunciato ai suoi fan che l’intervento è ...

Walter Nudo ricoverato a Milano in attesa dell’INTERVENTO al cuore : Walter Nudo, dopo 12 ore di viaggio da Los Angeles, è finalmente arrivato a Milano dove verrà sottoposto a degli accertamenti clinici prima dell'intervento al cuore. Il vincitore del Grande Fratello Vip due giorni fa è stato colpito da un malore. Walter Nudo si trovava in un ristorante di Los Angeles per un incontro di lavoro quando ha perso la conoscenza. Dopo essere stato trasportato all’ospedale più vicino di Beverly Hills, la risonanza ...

Malore per Walter Nudo - rientra d’urgenza da Los Angeles : subirà un INTERVENTO al cuore : Walter Nudo è rientrato in Italia da Los Angeles dove ha avuto un Malore qualche giorno fa. Al momento è ricoverato all’Ospedale Monzino di Milano per degli accertamenti, ma a breve subirà un intervento al cuore. ”Walter in questo momento si trova all’ospedale Monzino nelle ottime mani del prof. Marco Zanobini. Sta facendo una serie di esami – spiega per lui la Nudofamily – per capire l’esatta causa del Malore ...

