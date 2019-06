India | confermato caso di virus Nipah in Kerala

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Il Ministro della Salute dello Stato del, nel sud dell’, haundi infezione dache l’OMS considera tra le 8 malattie emergenti più pericolose al mondo. La paziente colpita è una studentessa di 23 anni, ricoverata al Collegio Medico Kalamassery: in isolamento altre 4 persone, due infermiere che l’hanno curata, un familiare, e un amico della ragazza. Le autorità sanitarie hanno reso noto di avere costituito una squadra di esperti e una task-force per monitorare la situazione. L'articolodiinMeteo Web.

ECrivellaro : RT @AffInt: ??La Cassazione ha confermato l’assoluzione per i manager di Finmeccanica e Agusta nel caso di supposte tangenti alle autorità i… - fangbianmen : RT @AffInt: ??La Cassazione ha confermato l’assoluzione per i manager di Finmeccanica e Agusta nel caso di supposte tangenti alle autorità i… - AffInt : ??La Cassazione ha confermato l’assoluzione per i manager di Finmeccanica e Agusta nel caso di supposte tangenti all… -