Ibiza | porta la droga in discoteca | i buttafuori lo placcano e lo prendono a botte

Il Valladolid si salva e Ronaldo porta tutti in vacanza a Ibiza : Ronaldo glielo aveva promesso. Gianluca Di Marzio, che racconta questa storia sul suo sito, ipotizza anche quali possano essere state le sue parole: “Salviamoci e poi tutti a Ibiza”. Per Ronaldo intendiamo non Cristiano, ma Luìs Nazàrio de Lima, l’ex Inter, ora presidente del Valladolid, che per caricare la squadra nel rush finale della stagione in Liga ha promesso loro una vacanza se fossero riusciti a salvarsi. La ricompensa ...