Giugno bollente sul fronte EMUI 9 | i device Huawei che la riceveranno

(Di martedì 4 giugno 2019) Sono davvero buone le notizie che arrivano sul conto di9, e quindi per tutti quei dispositiviche viaggiano su versioni antecedenti, e che a breve potranno gustare le novità riservate per loro da questa release, di certo non avida di sorprese. Il produttore cinese, nonostante sia finita di recente nell'occhio del ciclone per via del ban USA, ha annunciato di aver superato gli 80 milioni di utenti di smartphone in tutto il mondo, mettendo nel mirino un altro obiettivo: salire fino a quota 100 milioni entro questo mese. Da questo momento, ancora più intensamente di quanto fatto in passato, l'OEM si impegnerà per coprire la maggior parte dei dispositivi rimanenti, dando il via per essi la distribuzione di9. Come riportato da 'Central', tra le serie coinvolte ritroviamo iMate 10, Mate 9, Mate RS, Mate 20 Lite, P20, P10 e Nova 3. Un bel parco smartphone ...

