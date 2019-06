Game of Thrones | 10 cose che si scoprono nel documentario The Last Watch

wired

(Di martedì 4 giugno 2019) https://www.youtube.com/?v=9K7c0jXkaGc Lasciar andare un fenomeno globale a cui tutto il mondo si è affezionato, come è stato perof, non è affatto facile. E dunque i fan, soprattutto quelli a cui è rimasto l’amaro in bocca per il finale, hanno potuto prolungare il loro addio nostalgico alla produzione Hbo grazie a The, un esclusivodietro le quinte diretto da Jeanie Finlay (trasmesso e ancora disponibile su Sky Atlantic e Now Tv) che ha rivelato soprattutto l’enorme macchina produttiva dietro ai sei episodi finali. Ecco lesaliente che abbiamo scoperto durante la visione. 1. I copioni Per mantenere l’assoluto riserbo sulla trama, la produzione consegnava i copioni agli attori solo tre giorni prima dell’inizio della prima lettura collettiva. Anche se si preferiva usare delle copie digitali tracciabili, per il ...

