Fred Perry x Miles Kane | una collezione eclettica ispirata agli anni ' 70

Il finale di Riverdale 3 ha rivelato la verità sull’assenza di Luke Perry e del suo Fred Andrews? : Da qualche settimana i fan attendevano il finale di Riverdale 3 non solo per scoprire il volto del villain di turno ma, soprattutto, per riuscire e capire come gli sceneggiatori avrebbero gestito l'uscita di scena del defunto Luke Perry e del suo Fred Andrews. L'attore è morto ormai due mesi fa proprio mentre la serie si preparava alle riprese degli ultimi episodi di questa terza, e non ultima, stagione. La rete e la produzione ha deciso di ...

L’ultimo episodio di Luke Perry in Riverdale - le reazioni dei fan all’addio di Fred Andrews : Negli USA, i fan hanno celebrato un addio speciale a Luke Perry in Riverdale. L'episodio 19 della terza stagione segna infatti l'ultima apparizione dell'attore nello show, morto prematuramente il mese scorso, in seguito a un ictus che gli è stato fatale. Attenzione: l'articolo contiene spoiler sull'episodio di Riverdale 3x19. Il produttore esecutivo Roberto Aguirre-Sacasa ha confermato che l'episodio andato in onda la notte scorsa è stato ...