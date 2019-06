Classe Z film stasera in tv 4 giugno | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di martedì 4 giugno 2019)Z è ilin tv martedì 42019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Guido Chiesa. Ilè composto da Alessandro Preziosi, Andrea Pisani, Alice Pagani, Antonio Catania, Enrico Oetiker, Greta Menchi, Il Pancio, Alberto Farina, Luca Filippi, Armando Quaranta, David Zheng, Francesco Russo, Johnny Zheng.in tv:In un liceo scientifico è il primo giorno di scuola dell’anno della maturità. Alcune novità attendono gli studenti, prima fra tutte la creazione di una sezione particolare, la H, che raduna alcuni ragazzi di varie classi. Quali ragazzi? Gli elementi più problematici, troppo esuberanti e svogliati della scuola. Si tratta, in sostanza, di una ...

LaSolitaMary : @DemFerr Il film lo avevano girato li. No è calabrese ma vive a Roma. Era un compagno di classe di mio papà ?? - AnnamariaGalav2 : RT @Francy8111: l'ultimo film visto con i compagni di classe.... avevo 13 anni e come al solito piansi il mondo...ciao maestro ovunque tu… - Francy8111 : l'ultimo film visto con i compagni di classe.... avevo 13 anni e come al solito piansi il mondo...ciao maestro ovu… -