Calciomercato | Barella e Chiesa | la testa è solo per la Nazionale

Calciomercato sabato 1 giugno : Inter su Barella. Juve - spunta Ndombele. La Roma punta Trapp : Calciomercato 1 giugno- Inter: Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter sarebbe pronta ad irrompere con forte decisione su Barella. Il centrocampista del Cagliari, valutato circa 45 milioni dal club rossoblù sarebbe ormai un promesso sposo della compagine nerazzurro. Secondo rinforzo dopo l’ok di Godin. JuveNTUS: Sarri viaggio spedito verso il sì definitivo, […] L'articolo Calciomercato sabato 1 ...

Nicolò Barella confessa il proprio sogno - Calciomercato.biz : La Premier? Sicuramente è uno dei campionati più competitivi al mondo e lo stiamo vedendo anche in Champions League dove tutte, o quasi, stanno arrivando in fondo'. Barella ha poi parlato di una ...

Calciomercato Inter - due contropartite per arrivare a Barella : Barella è il nome in pole position per la mediana dell’Inter, un calciatore moderno che potrebbe far comodo a Spalletti… o Conte Calciomercato Inter, Beppe Marotta si sta muovendo su più fronti, il più caldo al momento è quello che riguarda il tecnico Antonio Conte. Per quanto concerne la rosa però, ci sono delle novità importanti dal fronte Barella, rivelate dal Corriere dello Sport. I nerazzurri sarebbero sulle tracce del ...

Calciomercato – Valcareggi sicuro : “È già del Napoli - ci sono indizi! Gli azzurri dovrebbero prendere Barella…” : Valcareggi sul Calciomercato del Napoli L’agente di Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato : “Veretout è già del Napoli. Procuratore nuovo, rapporti buoni… Le voci sono quelle. E’ un bel centrocampista, è un po’ in calo ma è molto valido. Il Napoli deve prendere Barella! La ...

Calciomercato Inter - assalto a Pellegrini : è l’alternativa a Barella : Lorenzo Pellegrini utilizzato a singhiozzo dalla Roma in questa annata, in estate si parlerà molto del suo futuro anche in chiave Inter Lorenzo Pellegrini è uno dei nomi nuovi per la mediana dell’Inter. La squadra nerazzurra ha la necessità di aggiungere qualità a centrocampo e Beppe Marotta avrebbe individuato nel romanista l’uomo giusto per la prossima stagione, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport. Il nome in ...