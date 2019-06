Allenatori | Giampaolo porterebbe Praet al Milan | Conte direbbe si a Icardi e no a Wanda

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Il campionato è ormai concluso e in queste ore tutte le società stanno pensando al nuovo progetto per la prossima stagione. Tantissime le voci di calciomercato e tanti gli intrecci fra le diverse squadre. Ilha detto addio ufficialmente a Gattuso, così come l'Inter ha esonerato Spalletti a fine stagione. Se i nerazzurri, però, hanno trovato subito il sostituto nell'ex Juve Antonio, ilancora non si è espresso ufficialmente per il dopo Gattuso. Le voci insisterebbero perdella Sampdoria, che con se potrebbe portare ao alcuni suoi giocatori dalla Samp. Andersen,e Ronaldo Vieira sono i nomi che potrebbero seguirlo in rossonero. All'Inter, invece, tiene ancora banco il caso. Pare che nelle ultime ore ci sia stato uno spiraglio verso l'eventuale permanenza dell'argentino. Il nuovo allenatore, secondo le voci, avrebbe però chiesto al ragazzo un ...

MatteoPedrosi : Situazione #allenatori 31/05: #Juventus: Pochettino vs Sarri (alternativa S.Inzaghi) #Milan: Giampaolo avanti su S… - GIUSPEDU : RT @MilanNewsit: Onofri a MN: 'Giampaolo uno dei più grandi allenatori per come intendo il calcio, ha statura da Milan' - MattiaZulian : RT @MilanNewsit: Onofri a MN: 'Giampaolo uno dei più grandi allenatori per come intendo il calcio, ha statura da Milan' -