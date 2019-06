Agricoltura | 20 mln per ristrutturare e riconvertire vigneti siciliani

liberoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - Venti milioni di euro da destinare alle aziende vitivinicole siciliane che vorranno ammodernare e orientare verso il mercato le superfici vitate. Il bando, on line sul sito del Dipartimento regionale dell', prevede un contributo pari al 50% del progetto riten

UTILITALIA : Mondo #Utilities, '30 progetti per 80 mln dalla Regione Puglia per affinamento e riutilizzo acque in #agricoltura',… - francescalag85 : Dal Gal Riviera dei Cedri un milione di euro per lo sviluppo dell'agricoltura - LaCnews24 : Dal Gal Riviera dei Cedri un milione di euro per lo sviluppo dell'agricoltura #calabrianotizie #newscalabria -