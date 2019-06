Toyota - Con Eni per diffondere l' auto a idrogeno

quattroruote

(Di lunedì 3 giugno 2019) Laed Eni hanno stretto una collaborazione per accelerare la diffusione della mobilità ain Italia. La partnership prevede la fornitura di una flotta di Mirai da parte del costruttore giapponese, mentre il colosso energetico aprirà una stazione di rifornimento nella nuova struttura polifunzionale che sorgerà nel milanese.Dalla benzina allelettricità. Ad oggi, in Italia, la presenza diè praticamente impalpabile, e altrettanto lo è la rete di distribuzione di questo carburante alternativo: di fatto, lunica stazione di rifornimento allavanguardia e aperta al pubblico si trova Bolzano. Il nuovo distributore di San Donato Milanese, per il quale Eni attende ancora lerizzazioni necessarie ad avviare i lavori, nascerà allinterno di una struttura polifunzionale in cui verranno erogati carburanti tradizionali a fianco di quelli avanzati come il bio-metano e ...

