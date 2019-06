Save The Duck scende in campo per difendere gli animali marini | presentata la Sea

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019)Thepresenta Sea Shepherd Collection: la linea nata per supportare le attività in difesa degliTHE, il primo brand internazionale animal friendly, presenta la collezione che celebra la collaborazione con Sea Shepherd, la più attiva e agguerrita Organizzazione per la tutela degli Oceani e della fauna marina, fondata nel 1977 dal Capitano Paul Watson. La flotta di Sea Shepherd è composta da tredici navi con a bordo equipaggi di volontari provenienti da tutto il mondo, disposti a rischiare la vita per la causa. Sea Shepherd non protesta ma agisce utilizzando tattiche di azione diretta, per investigare, documentare e impedire attività illegali ai danni degli Oceani. Si ricordano, tra i tanti in 40 anni di storia, gli interventi in Canada contro il massacro delle foche, alle Isole Faroe contro la mattanza dei delfini e nel Mediterraneo contro la pesca ...

RossellaInMilan : RT @Useppe00: n) Ci ha lasciati a febbraio, a 93 anni. L'Atlante 2018 di Save the Children l'ha citata tra 'i grandi maestri della scuola i… - exitpollo : RT @Useppe00: n) Ci ha lasciati a febbraio, a 93 anni. L'Atlante 2018 di Save the Children l'ha citata tra 'i grandi maestri della scuola i… - brainbraga : RT @MarcoDussin: SAVE THE DATE: martedì 25/06, ospitati da @alerimassa e @egeaonline nella bellissima cornice di @TalentGardenit Calabiana,… -